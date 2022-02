Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι και Ουκρανός διεθνής Ολεκσάντρ Ζιντσένκο εθεάθη να παρευρίσκεται σε διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης του Μάντσεστερ το βράδυ της Πέμπτης (24/02) με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η «οσμή» πολέμου στα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία συγκλονίζει τα τελευταία 24ωρα την υφήλιο, με τον Ουκρανό άσο της Μάντσεστερ Σίτι, Ολεκσάντρ Ζιντσένκο, να παίρνει θέση.

Με ανάρτησή του στα social media ο 25χρονος άσος χρησιμοποίησε πολύ σκληρά λόγια απευθυνόμενος προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στον οποίο ευχήθηκε θάνατο για την απόφασή του να διατάξει την επέλαση.

Ο Ζιντσένκο μπορεί να βρίσκεται στο Μάνστεστερ αλλά οι σκέψεις του είναι στην πατρίδα του. Γι' αυτό και το βράδυ της Πέμπτης (24/02) εθεάθη σε συγκέντρωση μαζί με άλλους συμπατριώτες του στο κέντρο της πόλης του για να διαμαρτυρηθεί για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Oleksandr Zinchenko in attendance at the vigil in St Peter's Square tonight, protesting against the Russian invasion of Ukraine outside the town hall in Manchester city centre.



[Photo via @karlathrelfall] pic.twitter.com/cnpjt1QHqd