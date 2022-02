«Οι Βρετανοί απαγόρευσαν στον Αμπράμοβιτς να ζει στη χώρα τους λόγω της σχέσης του με τον Πούτιν»

Οι Βρετανοί εφαρμόζουν κυρώσεις κατά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς λόγω της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο κόσμος του αθλητισμού κλονίζεται από τη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία. Οι τελευταίες πληροφορίες που προέρχονται από την Αγγλία και συγκεκριμένα από την Daily Mail, δείχνουν ότι η βρετανική κυβέρνηση άσκησε βέτο στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς λόγω της σχέσης του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεκριμένα, Βρετανοί βουλευτές προέτρεψαν την κυβέρνηση - να επιβληθούν κυρώσεις στον Ρώσο ιδιοκτήτη της Τσέλσι για τις σχέσεις του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν εν μέσω της κλιμάκωσης της ουκρανικής κρίσης.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα η Βρετανία αποφάσισε να απαγορεύσει στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, να ζει στη χώρα. βέβαια, ο 55χρονος Ρώσος Κροίσος έχει να επισκεφθεί την Αγγλία εδώ και μήνες, ενώ το 2018 απέσυρε ο ίδιος την αίτηση για χορήγηση επενδυτικής βίζας καθώς οι Βρετανοί καθυστερούσαν να την εγκρίνουν.

Μάλιστα, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς ένας λόγος που η Βρετανία αποφάσισε να προβεί σε αυτή την απόφαση είναι διότι ο ισχυρός άνδρας των «μπλε» βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» του Μπόρις Τζόνσον με τους 35 ολιγάρχες που εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον Πούτιν. Ο ίδιος πάντως αρνείται ότι είναι στενός συνεργάτης του Κρεμλίνου...

Chelsea's billionaire owner Roman Abramovich 'has been effectively BARRED from living in Britain'



The Russian oligarch - who owns a £125million mansion near Kensington Palace - is named as one of the 'key enablers' of Vladimir Putin's regime



Full story: https://t.co/b4FxmKF5QX pic.twitter.com/C97LXDBRk4