Έρικσεν: «Ούτε εγώ δεν περίμενα να είμαι τόσο καλά στο γήπεδο» (vids)

Ο Κρίστιαν Έρικσεν όση δουλειά κι αν είχε ρίξει τους τελευταίους μήνες, εξεπλάγην με το πόσο καλά ανταποκρίνεται το σώμα του και η καρδιά του στο γήπεδο έπειτα από δυο συμμετοχές σε φιλικά ματς με την Μπρέντφορντ.

Μετράει πλέον αντίστροφα για την ολική επαναφορά του στην Premier League και την εμφάνισή του σε επίσημο ματς κορυφαίου επιπέδου για πρώτη φορά μετά το καρδιακό επεισόδιο του περασμένου καλοκαιριού στο Euro.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει ήδη δυο συμμετοχές σε φιλικά παιχνίδια με τη φανέλα της Μπρέντφορντ, ενώ, στο πιο πρόσφατο εξ αυτών, έπαιξε 80 λεπτά και είχε δυο ασίστ!

«Είμαι χαρούμενος, αισθάνομαι πολύ καλά και σωματικά και πνευματικά. Ξέρω ότι έχω δουλέψει πολύ, αλλά δεν περίμενα ούτε εγώ να νιώθω τόσο καλά το σώμα μου στο γήπεδο. Εξπλάγην... Αισθάνομαι τρομερά και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Έχω ενθουσιασμό να πάρω τη μπάλα και να παίξω...» είπε ο Δανός μεσοεπιθετικός.

💬 "I am actually a bit surprised that my body is acting as it is ... I've been training hard but 𝙄 𝙙𝙞𝙙𝙣'𝙩 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙘𝙩 𝙞𝙩 𝙩𝙤 𝙗𝙚 𝙖𝙨 𝙜𝙤𝙤𝙙 as I feel now"@ChrisEriksen8 feels in a 'very good place' after another 80 minutes on Monday#BrentfordFC pic.twitter.com/oLIbe13Ypj