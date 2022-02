Και οι συγκρίσεις συνεχίζονται για τον Τζακ Γκρίλις και το κατά πόσο άξιζε τελικά τα 100 εκατομμύρια της Μάντσεστερ Σίτι, με τον Άντονι Ελάνγκα να τον ισοφαρίζει στα γκολ στην Premier League.

Ο Άντονι Ελάνγκα, ετών 19, από τα τμήματα υποδομής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έπαιξε για 9η φορά με την ανδρική ομάδα στην Premier League. Το απόγευμα της Κυριακής στο ντέρμπι με την Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ» ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 4-2 και έδειχνε το σήμα στη φανέλα του προς τους οπαδούς των «παγωνιών» που τον είχαν χτυπήσει πετώντας κέρματα.

Ο Ελάνγκα μπορεί προς το παρόν να κάνει... καζούρα στους «πολίτες» σε ό,τι αφορά τις προσωπικές του επιδόσεις, από τη στιγμή που η Σίτι πλήρωσε 100 εκατομμύρια το περασμένο καλοκαίρι για τον Τζακ Γκρίλις και οι δυο τους μετρούν τα ίδια γκολ (2)!

Και μπορεί η αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να βασίζεται σε τόσους άλλους ποδοσφαιριστές, έχοντας πληθώρα από σκόρερ σε πρωτάθλημα και Champions League, ωστόσο, η ταμπέλα των 100 εκατομμυρίων που έχει μπει στον Γκρίλις, δεν φεύγει εύκολα.

Και αυτό πάντοτε θα τον βάζει σε συγκρίσεις με άλλους, πολύ φθηνότερους ή που δεν κόστισαν απολύτως τίποτα, όσο οι επιδόσεις του Άγγλου επιθετικού θα παραμένουν σε ρηχά νερά...

Jack Grealish 🆚 Anthony Elanga this season in the Premier League😳 #JackGrealish #AnthonyElanga #MUFC pic.twitter.com/UShtWHdkLV