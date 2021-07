Άντονι Ελάνγκα: Ο πρωταγωνιστής του καλοκαιριού στη Γιουνάιτεντ (vids)

Ίσως ο κορυφαίος μέχρι στιγμής στην προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Άντονι Ελάνγκα είναι από τους πιο βελτιωμένους πιτσιρικάδες. Τόσο, που αρχίζει και απομακρύνει το ενδεχόμενο δανεισμού, με τον Σόλσκιερ να τον σκέφτεται στα πλάνα του...

Δυο γκολ σε τρία φιλικά προετοιμασίας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και τα δύο τέρματα που έχει σημειώσει στα ματς απέναντι σε ΚΠΡ και Μπρέντφορντ είναι τέτοια που φανερώνουν την ποιότητά του και τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να κινείται σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να γίνει απειλητικός για την αντίπαλη εστία.

Ο Άντονι Ελάνγκα ξεχώρισε και το βράδυ της Τετάρτης στο φιλικό του «Ολντ Τράφορντ» κόντρα στην Μπρέντφορντ, χάρηκε που 30.000 κόσμος τον χειροκρότησε και τώρα «χτίζει», διεκδικώντας ρόλο στα πλάνα του Σόλσκιερ.

- Stunning volley vs Brentford

- Long-range left-foot curler vs QPR

- Strong header vs Wolves in GW38 of 20/21

- 9G 2A in 16 starts for PL2 in 20/21



Elanga has been performing consistently & seems well-rounded for senior football.



Send on loan?

Or keep as #MUFC 1st team backup? pic.twitter.com/R52TcJpljh