Ο Ρομέλου Λουκάκου αδυνατεί να παρουσιάσει συνέπεια στην επίθεση της Τσέλσι, εξαφανίστηκε από την άμυνα της Κρίσταλ Πάλας και οι ελάχιστες επαφές του με την μπάλα είναι... στοιχείο προς έρευνα.

Οι «μπλε» ευτυχώς είχαν τον Ζίγιεχ στο σημείο που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε για να φύγουν νικητές από το Selhurst Park και να μην «κολλήσουν» απέναντι στο σύνολο του Πατρίκ Βιεϊρά.

Ο Ρομέλου Λουκάκου ήταν εκείνος που σκόραρε στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, απέτυχε να βρει δίχτυα στον τελικό, ενώ, στην επαναφορά των «μπλε» στις υποχρεώσεις τους για το πρωτάθλημα... εξαφανίστηκε παντελώς.

Αν και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο το απόγευμα του Σαββάτου απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, είχε μονάχα 7 επαφές με τη μπάλα!

Αυτός ο αριθμός είναι ο μικρότερος που έχει καταγραφεί στην Premier League από ποδοσφαιριστή που έχει παίξει τουλάχιστον 90 λεπτά σε ματς, από την σεζόν 2003-2004, όταν και άρχισε η καταγραφή των στατιστικών δεδομένων από την δημοφιλή πλατφόρμα, Opta!

