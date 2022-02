Η κίνηση της οροφής του «σπιτιού» της Τότεναμ αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την δύναμη των ανέμων που πνέουν αυτές τις μέρες στο Νησί από την κακοκαιρία Eunice.

Ο αέρας είναι απίστευτα δυνατός τις τελευταίες ώρες στην Αγγλία λόγω του καιρικού φαινομένου που πλήττει τη χώρα, με το γήπεδο της Τότεναμ να μπορεί να χρησιμεύσει και ως... μετρητής μποφόρ.

Η οροφή στο «σπίτι» των «σπιρουνιών» άρχισε να κουνιέται από τους ανέμους, κάτι που όμως συνέβαινε απόλυτα ελεγχόμενα.

Η κατασκευή της οροφής είναι τέτοια που αρχίζει να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση προκειμένου ν' αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά από τα καιρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, η εικόνα εντυπωσιάζει...

The roof of the @SpursOfficial football ground is currently pulsating up and down in the wind!



(Turn your phone landscape and look at the suspended lighting rigs)#StormEunice pic.twitter.com/wzXTpzH4K3