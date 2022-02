Μαγκουάιρ για Κριστιάνο και αρχηγία: «Είμαστε ενωμένοι, δεν θα σχολιάσω όσα γράφονται» (pic)

Μετά το ξεκαθάρισμα του Ράνγκνικ, ο Χάρι Μαγκουάιρ τοποθετήθηκε λιτά για τα όσα γράφονταν περί «κόντρας» με τον Κριστιάνο για την αρχηγία. «Γράφονται πολλά ψέματα και αυτό είναι ακόμα ένα...».

Ο Μαγκουάιρ μετά τις νέες κακές εμφανίσεις του και την ευθύνη που έχει στα γκολ που δέχεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρέθηκε στο επίκεντρο της αρνητικής κριτικής. Κι όχι μονάχα για το αγωνιστικό κομμάτι αυτή τη φορά, αλλά και για το θέμα της αρχηγίας.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ κατέστησε σαφές πως ο Άγγλος αμυντικός θα διατηρήσει το περιβραχιόνιο μέχρι και το τέλος της σεζόν δίχως να ξανακάνει τη συγκεκριμένη κουβέντα στο μέλλον, ενώ, ο captain των «κόκκινων διαβόλων» θέλησε να τοποθετηθεί κι εκείνος. Όσα διάβασε περί κόντρας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον έκαναν να γράψει στα social media:

«Έχω δει πολλά δημοσιεύματα για την ομάδα μας που δεν είναι αληθή και αυτό είναι ακόμα ένα. Δεν θα αρχίσω να αναδημοσιεύω όσα γράφτηκαν, όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε ενωμένοι και απόλυτα προσηλωμένοι στο ματς της Κυριακής».

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf