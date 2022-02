Ο Κώστας Τσιμίκας πετάχτηκε από τον πάγκο και «όρμησε» στον συμπαίκτη και πολύ καλό του φίλο στην Λίβερπουλ, Τιάγκο Αλκάνταρα για να πανηγυρίσει το γκολ του Φαμπίνιο.

Ο 25χρονος Έλληνας οπισθοφύλακας έζησε έντονα από τον πάγκο την αναμέτρηση της ομάδας του με την Μπέρνλι. Ειδικά όταν ο Φαμπίνιο άνοιξε το σκορ στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης στο «Τερφ Μουρ».

Εκείνη τη στιγμή ο Κώστας Τσιμίκας πετάχτηκε από τον πάγκο και πήδηξε στην πλάτη του Τιάγκο Αλκάνταρα για να πανηγυρίσει το γκολ του Βραζιλιάνου μέσου.

Ο Greek Scouser έχει τις... αδυναμίες του μιας κι έχει αναπτύξει τρομερή σχέση με τον 30χρονο Ισπανό μέσο, ενώ φυσικά έχει «δεθεί» τρομερά και με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

