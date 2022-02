Ό,τι δίστασε να κάνει η Γουέστ Χαμ στην περίπτωση του Κερτ Ζουμά, το έκανε η Ντάγκεναμ αποκλείοντας από τη δράση τον αδερφό του, Γιοάν, ο οποίος ήταν εκείνος που βιντεοσκοπούσε γελώντας την κακοποίηση της γάτας.

Την ώρα που η Γουέστ Χαμ πληρώνει την αδράνειά της στην υπόθεση Ζουμά με τη διακοπή του συμβολαίου από τον βασικό χορηγό της, μία ομάδα 5ης κατηγορίας στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και της σοβαρότητας που συνιστά το αδίκημα της κακοποίησης ζώου, για το οποίο στιγματίστηκε ο Κερτ Ζουμά.

Η Ντάγκεναμ, στην οποία αγωνίζεται από τον Δεκέμβριο ο νεότερος αδερφός του Γάλλου στόπερ, Γιοάν, ανακοίνωσε την αποβολή του τελευταίου από τις υποχρεώσεις της ομάδας έως ότου λήξει η έρευνα που διενεργεί το φιλοζωικό ίδρυμα RSPCA. Η στοιχειώδης, μάλλον, πράξη την οποία ζητά η πλειονότητα των φιλάθλων στο Νησί από τη Γουέστ Χαμ, καθώς σε αντίθεση με τη Ντάγκεναμ οι Χάμερς όχι απλά δεν έχουν επισύρει ποινές στον ποδοσφαιριστή τους, αλλά τον χρησιμοποίησαν κανονικά στο περασμένο ματς κόντρα στη Γουότφορντ.

Ο Γιοάν Ζουμά ήταν εκείνος που βιντεοσκόπησε τα επίμαχα βίντεο, στα οποία, μάλιστα, γελούσε κατ' εξακολούθηση βλέποντας τον μεγάλο αδερφό του να κλωτσάει και να χτυπάει με αντικείμενα μία από τις γάτες του, οι οποίες για καλή τους τύχη απομακρύνθηκαν από την έπαυλη των δύο ποδοσφαιριστών και βρίσκονται στην ασφάλεια του RSPCA.

𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗬𝗼𝗮𝗻 𝗭𝗼𝘂𝗺𝗮



The Club would like to give a further update on its player, Yoan Zouma.#COYD⚔️