Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Κερτ Ζουμά, με την Adidas να... μπαίνει στο χορό και να ανακοινώνει τη διακοπή της συνεργασίας της με τον στόπερ της Γουέστ Χαμ.

Προ των ευθυνών του τίθεται πλέον ο Κερτ Ζουμά! Την αρχή έκανε, έστω και καθυστερημένα, η Γουέστ Χαμ που επέβαλε πρόστιμο στον Γάλλο στόπερ για την κακοποίηση της γάτας του και τη σκυτάλη πήρε λίγο αργότερα η Adidas.

Όπως έγινε γνωστό, ο γερμανικός κολοσσός που ειδικεύεται στα αθλητικά είδη προέβη σε άμεση διακοπή της συνεργασίας του με τον 27χρονο αμυντικό, δείχνοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά κακοποίησης ζώων και κατοικίδιων.

«Ολοκληρώσαμε την έρευνά μας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Κερτ Ζουμά δεν δεσμεύεται πλέον με συμβόλαιο με την Adidas» ανέφερε μέσω ανακοίνωσης η εταιρεία, επισημοποιώντας το τέλος της χορηγίας του έμπειρου αμυντικού.

