Σε φιλοζωική εταιρεία βρίσκονται πλέον οι δύο γάτες που κακοποιήθηκαν από τον Κερτ Ζουμά της Γουέστ Χαμ.

Ραγδαίες οι εξελίξεις μετά την δημοσιοποίηση του ντροπιαστικού βίντεο» το οποίο δείχνει τον Κερτ Ζουμά να κακοποιεί τις γάτες του.

Η ομάδα του, Γουέστ Χαμ μπορεί να καταδίκασε τις πράξεις του αμυντικού της, ωστόσο ο Ντέιβιντ Μόγιες αποφάσισε να του δώσει φανέλα βασικού στον αγώνα με την Γουότφορντ. Από την άλλη, η Adidas διέκοψε τη συνεργασία της με τον στόπερ των «σφυριών», ενώ μάλιστα και η «Vitality», ασφαλιστική εταιρεία με την οποία σύναψε χορηγία το κλαμπ το περασμένο καλοκαίρι, ανακοίνωσε πως αναστέλλει επ' αόριστον τη συνεργασία της με την ομάδα του Λονδίνου.

Μετά τις ειδήσεις αναφορικά με τις χορηγίες που έχασε τόσο ο Κερτ Ζουμά όσο και η Γουέστ Χαμ, έγινε γνωστό ότι οι δύο γάτες του 27χρονου Γάλλου στόπερ βρίσκονται πλέον στα χέρια της RSPCA - Βασιλική Εταιρεία για την πρόληψη σκληρότητας στα ζώα. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα αναφέρουν στην Αγγλία, στον Ζουμά επιβλήθηκε πρόστιμο ίσο με μισό μηνιάτικο, με το ποσό να φέρεται να είναι κοντά στις 250.000 λίρες, οι οποίες θα δοθούν σε φιλοζωικές εταιρείες.

Υπενθυμίζεται ότι ο άσος των «σφυριών», βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 4 ετών στη Γαλλία, για τις κλωτσιές και τα χτυπήματα στα κατοικίδια του.

