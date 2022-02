Χαλάρωση των μέτρων για την πανδημία ανακοίνωσε η Premier League, βάζοντας τέλος στη χρήση μάσκας και μειώνοντας τα τεστ Covid-19 που υποβάλλονται παίκτες και σταφ σε δύο την εβδομάδα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κινείται από καιρό πολύ πιο γρήγορα προς την έξοδο από την πανδημία συγκριτικά με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών και μαζί του κινείται και η Premier League. Λίγες εβδομάδες αφότου η αγγλική κυβέρνηση σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές κατήργησε το covid pass ως προαπαιτούμενο για την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα, η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τη χαλαρωση των μέτρων και στο εσωτερικό των 20 ομάδων.

Μετά τη συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (10/2), οι ομάδες αποφάσισαν την αφαίρεση μερικών από τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως η χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και τα πολλαπλά ρινικά τεστ για την Covid-19 σε παίκτες και σταφ, τα οποία θα περιοριστούν σε μόλις δύο ανά εβδομάδα.

Παράμετροι όπως το social distancing στους κλειστούς χώρους παραμένουν ενεργές και η PL θα παρακολουθεί την πορεία που θα σημειωθεί από την εφαρμογή των μέτρων (Παρασκευή 11/2) μέχρι και το τέλος του μήνα.

At today’s Premier League Shareholders’ meeting, it was decided to remove a number of the COVID-19 Emergency Measures from Friday, 11 February



Full statement: https://t.co/3V22Wl7cO6 pic.twitter.com/WAeikknKSA