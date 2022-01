Η Premier League ανακοίνωσε τη χαλάρωση των μέτρων για τους φιλάθλους στα γήπεδα, οι οποίοι, πλέον, δεν θα χρειάζεται να δείχνουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης από Covid, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο της επιστροφής των ανεμβολίαστων στις εξέδρες.

Σημαντικό βήμα προς την κανονικότητα πραγματοποιεί πρώτη η Premier League, η οποία ανακοίνωσε την κατάργηση των πιστοποιητικών Covid ως προϋπόθεση για την είσοδο των φιλάθλων στα γήπεδα.

Στο πλαίσιο χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων της φάσης Β' που εφαρμόζει η αγγλική κυβέρνηση και κατόπιν εισήγησης της υγειονομικής επιτροπής, η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης παύει να αποτελεί προαπαιτούμενο για την παρουσία του κοινού κι έτσι ανοιγει ο δρόμος της επιστροφής των ανεμβολίαστων φιλάθλων στις εξέδρες.

Πλέον, τα μέτρα προφύλαξης και αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού περιορίζονται μόνο σε ισχυρές συστάσεις, όπως η χρήση μάσκας, το social distancing, το πλύσιμο των χεριών και το να αποφεύγει κάποιος να πηγαίνει στο γήπεδο αν έχει συμπτώματα Covid-19.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αγγλία το ποσοστό των εμβολιασμένων άνω των 12 ετών έστω και με μία δόση έχει ξεπεράσει το 90%, ενώ σχεδόν το 65% έχει λάβει και την ενισχυτική/τρίτη δόση κατά της Οmicron.

Η αλλαγή στο πρωτόκολλο θα ισχύσει από το επόμενο κιόλας παιχνίδι, στις 5 Φεβρουαρίου ανάμεσα σε Μπέρνλι και Γουότφορντ. Θυμίζεται ότι εκτός του πρωτοκόλλου για τους οπαδούς, οι 20 ομάδες συμφώνησαν και για την αλλαγή των κανονισμών σχετικά με τις αναβολές αγώνων λόγω Covid-19, θέτοντας ως απαραίτητη συνθήκη τα τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού σε μία ομάδα.

COVID passes will no longer be required to enter #PL stadiums



But supporters are still urged to follow public health guidance to keep each other safe ➡️ https://t.co/ibCS6T7pOp pic.twitter.com/tKHr9uLBoY