Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τον προπονητή ο οποίος θα αναλάβει τη νέα σεζόν να οδηγήσει την ομάδα σε επιτυχίες, με τους παίκτες των «κόκκινων διαβόλων» να έχουν εκφράσει ήδη την απόψη τους...

Ο Ρίτσαρντ Άρνολντ αντικατέστησε τον Εντ Γούντγουορντ στις αρχές του μήνα και είναι κατανοητό ότι η αναζήτηση του μόνιμου προπονητή θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «ESPN», αρκετοί παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πιστεύουν ότι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι ο κατάλληλος προπονητής για να κάτσει στον πάγκο της ομάδας και να την βάλει ξανά στο μονοπάτι των επιτυχιών.

Από την πλευρά του τόσο ο νέος εκτελεστικός διευθυντής των «κόκκινων διαβόλων», Ρίτσαρντ Άρνολντ όσο και οι υπόλοιποι στη διοίκηση επιθυμούν να επισυνάψουν άμεσα συμφωνία με έναν νέο προπονητή, ώστε να μπορεί να ανακοινωθεί στο τέλος της σεζόν. Μάλιστα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αποτελεί μια ελκυστική προοπτική, ειδικά λόγω της τρέχουσας κατάστασής του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 49χρονος Αργεντινός προπονητής δέχτηκε πιέσεις μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Κύπελλο Γαλλίας και υπάρχει η αίσθηση ότι η πίεση θα ενταθεί εάν αποχαιρετήσει και το Champions League. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θεωρείται ήδη νούμερο ένα υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Ποτσετίνο στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Σε περίπτωση που ο Ποτσετίνο αποχωρήσει τότε θα αυτομάτως θα ανοίξει και ο δρόμος της επιστροφής του στην Premier League, αλλά αυτή τη φορά για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

