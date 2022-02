Οι άνθρωποι του επίσημου e-shop της Άρσεναλ αν μη τι άλλο είχαν κέφια, τρολάροντας «άγρια» την Τότεναμ για τους τίτλους της μέσω μηνύματος στο... καλάθι αγορών της, το οποίο κι έγινε δημόσιο! Ζήτησαν αμέσως συγγνώμη οι Κανονιέρηδες.

Όποιος θέλησε να αγοράσει κάτι από το διαδικτυακό κατάστημα της Άρσεναλ την Τρίτη (8/2), σίγουρα θα έπεσε πάνω σε ένα αναπάντεχο μήνυμα.Όσο περίεργο κι αν ακούγεται για το μέγεθος τέτοιων ομάδων και την πολιτική τους ορθότητα, οι Κανονιέρηδες πιάστηκαν στον... ύπνο και κάποιος από το εμπορικό τους τμήμα έκανε άγρια «καζούρα» στην Τότεναμ, εμφανίζοντας την παρακάτω φράση στην περίπτωση που το καλάθι αγορών ήταν άδειο από τον καταναλωτή:

«Το καλάθι αγορών σας είναι τόσο άδειο όπως η τροπαιθοήκη της Τότεναμ» και τα social media πήραν... φωτιά! Το μήνυμα βρήκε άπαντες προ εκπλήξεως και έμεινε στον «αέρα» για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να γίνει trending στο twitter. Χωρίς άλλη επιλογή μετά το συμβάν που την εξέθεσε, η Άρσεναλ έβγαλε επίσημη ανακοίνωση, ζητώντας συγγνώμη για το απερίσκεπτο μήνυμα, το οποίο δήλωσε πως αναρτήθηκε ακούσια.

«Το μήνυμα αναρτήθηκε στο σάιτ κατά λάθος, δίχως τους απαραίτητους ελέγχους και τις εγκρίσεις και μετακινείται το συντομότερο δυνατόν»



Well, the https://t.co/gNg7FhZBA8 website is clearly enjoying itself today. pic.twitter.com/6iCUdOTsDU