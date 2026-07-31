Ο Χρήστος Τζόλης έχει κάνει δυναμικό ξεκίνημα στην προετοιμασία της Άρσεναλ και ήδη οι συμπαίκτες του τον αποθεώνουν.

Με ιδανικό τρόπο έχει ξεκινήσει η παρουσία του Χρήστου Τζόλη στο ρόστερ της Άρσεναλ, καθώς ο Έλληνας άσος πραγματοποιεί, βάσει των αγγλικών ΜΜΕ, εξαιρετική προετοιμασία.

Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ είναι από τους διακριθέντες στο ρόστερ του Μικέλ Αρτέτα και ήδη οι νέοι συμπαίκτες του έχουν αρχίσει και τον αποθεώνουν δημόσια. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sun, ο 24χρονος εξτρέμ είναι... ανίκητος στα τεστ φυσικής κατάστασης, με τους γυμναστές να έχουν πάθει πλάκα!

Όλα τα παραπάνω επιβεβαίωσε ο Μπεν Γουάιτ, με τον Άγγλο αμυντικό να τονίζει σε δηλώσεις του πως ο Τζόλης κερδίζει τους πάντες και προσαρμόζεται άμεσα στα πράγματα.

«Ο Χρήστος ήταν εξαιρετικός. Ήρθε, πέρασε όλες τις εξετάσεις και ξεπέρασε όλους. Προσαρμόστηκε γρήγορα και όλοι είναι χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».