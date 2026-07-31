Τζόλης: «Διαλύει» τα κοντέρ στην Άρσεναλ, η αποθέωση από τον Γουάιτ
Με ιδανικό τρόπο έχει ξεκινήσει η παρουσία του Χρήστου Τζόλη στο ρόστερ της Άρσεναλ, καθώς ο Έλληνας άσος πραγματοποιεί, βάσει των αγγλικών ΜΜΕ, εξαιρετική προετοιμασία.
Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ είναι από τους διακριθέντες στο ρόστερ του Μικέλ Αρτέτα και ήδη οι νέοι συμπαίκτες του έχουν αρχίσει και τον αποθεώνουν δημόσια. Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sun, ο 24χρονος εξτρέμ είναι... ανίκητος στα τεστ φυσικής κατάστασης, με τους γυμναστές να έχουν πάθει πλάκα!
Όλα τα παραπάνω επιβεβαίωσε ο Μπεν Γουάιτ, με τον Άγγλο αμυντικό να τονίζει σε δηλώσεις του πως ο Τζόλης κερδίζει τους πάντες και προσαρμόζεται άμεσα στα πράγματα.
«Ο Χρήστος ήταν εξαιρετικός. Ήρθε, πέρασε όλες τις εξετάσεις και ξεπέρασε όλους. Προσαρμόστηκε γρήγορα και όλοι είναι χαρούμενοι που τον έχουμε μαζί μας».
🗣️𝗡𝗘𝗪: Christos Tzolis is turning heads in Arsenal's camp after outperforming all his teammates in fitness tests ..— AE (@ArtetaEra) July 30, 2026
Ben White says: " Christos was brilliant. He came in and went through all the tests, and outperformed everyone. He's settled in quickly, and everyone's happy to… pic.twitter.com/nTbwo3n9KX
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.