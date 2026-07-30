Τα υπέροχα λόγια του Αρτέτα για Τζόλη: «Θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν πολύ γρήγορα»
Το δικό του όνειρο στην Άρσεναλ ζει εδώ και λίγες μέρες ο Χρήστος Τζόλης καθώς αποτελεί πλέον μέλος των «κανονιέρηδων» κοστίζοντας 40 εκατ. ευρώ για να αφήσει τη Κλαμπ Μπριζ και να μετακινηθεί στο Λονδίνο.
Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη μεταγραφή και έσταξε... μέλι για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, μιλώντας για το κενό που άφησε ο Τροσάρ αλλά και το πόσα μπορεί να προσφέρει ο Έλληνας εξτρέμ.
Χαρακτηριστικά: «Με τον Χρήστο, ειδικά μετά την αποχώρηση του Λίο (Λεάντρο Τροσάρ), θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να τον ευχαριστήσω για την απίστευτη κοινή μας πορεία, τις στιγμές που μοιραστήκαμε και τη συνεισφορά του στην ομάδα και στον σύλλογο, η οποία ήταν εξαιρετική. Ένας παίκτης πραγματικά δύσκολο να αντικατασταθεί, όμως πιστεύω ότι έχουμε βρει ένα ταλέντο, έναν ποδοσφαιριστή και μια προσωπικότητα που πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν».
Mikel Arteta on Leandro Trossard's departure and the signing Christos Tzolis:— HF World (@hfworld_) July 29, 2026
“I want to take the opportunity to thank him [Trossard] for an incredible journey together.
“The moments that we have shared together with him and his contribution to the team and the club has been… pic.twitter.com/T2S1SbYJah
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