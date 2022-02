Ο Νταβίντ Ντε Χέα κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της Premier League για τον Ιανουάριο και έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας με αυτή τη διάκριση στην Λίγκα μετά το 2016!

Ο Ισπανός γκολκίπερ πραγματοποίησε σωτήριες επεμβάσεις στα παιχνίδια των «κόκκινων διαβόλων» τον πρώτο μήνα του 2022 και συνολικά έκανε 22 αποκρούσεις, όπως καταμέτρησε επίσημα η Premier League.

Αυτό, του χάρισε τη διάκριση του καλύτερου ποδοσφαιριστή του κορυφαίου πρωταθλήματος για τον Ιανουάριο και έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας που το καταφέρνει αυτό, μετά τον Φρέιζερ Φόστερ από τον Φλεβάρη του 2016!

Εκείνο το έτος – και πιο συγκεκριμένα ο Νοέμβρης – ήταν το τελευταίο που Ισπανός παίκτης διακρίθηκε με το βραβείο του μήνα στην Premier, μέχρι να έρθει το φετινό του Ντε Χέα.

