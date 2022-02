Ο Άσλεϊ Κόουλ αποδέχθηκε την πρόταση της Έβερτον και θα είναι το δεξί χέρι του Φρανκ Λάμπαρντ στον πάγκο των «ζαχαρωτών».

Ο Φρανκ Λάμπαρντ επέστρεψε στους πάγκους, για λογαριασμό της Έβερτον. Ο 43χρονος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, στον αγώνα του Σαββάτου (05/02) με την Μπρέντφορντ στο «Γκούντισον Παρκ», στο πλαίσιο της φάσης των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Μαζί του στον πάγκο, ο άλλοτε τεχνικός της Τσέλσι, θα έχει έναν παλιό του γνώριμο. Ο λόγος για τον Άσλεϊ Κόουλ.

Ο παλαίμαχος μπακ της Τσέλσι και της εθνικής Αγγλία εργάζεται από τον Ιούλιο του 2021 ως βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα κάτω των 21 της Αγγλίας, αλλά τώρα θα βρίσκεται στο πλευρό του πρώην συμπαίκτη του, στην Έβερτον.

Υπενθυμίζεται ότι Φρανκ Λάμπαρντ και Άσλεϊ Κόουλ συνυπήρξαν ως συμπαίκτες στην Τσέλσι την περίοδο 2006-2014.

Ashley Cole has left Chelsea. Former left back joins Frank Lampard’s backroom staff at Everton. 🔵🤝 #EFC pic.twitter.com/0N2uhy2FOy

Ashley Cole agrees to become part of Frank Lampard's backroom staff at Everton, per @Matt_Law_DT



Reunited 🤝 pic.twitter.com/8SC3LCJVQQ