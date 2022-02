Λίγες ώρες μετά την αποφυλάκιση, αρκετοί συμπαίκτες του Μέισον Γκρίνγουντ ακολούθησαν ξανά στα social media τον 20χρονο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Απαντες είχαν σοκαριστεί από τις καταγγελίες της συντρόφου του Μέισον Γκρίνγουντ, η οποία είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο στα social media που φαινόταν γεμάτη μέλωπες και με αίματα, κατηγορώντας τον εξτρέμ της Γιουνάιτεντ πως την ξυλοξόπησε.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 20χρονο άσο των «κόκκινων διαβόλων», ενώ από την πλευρά του ο σύλλογος τον «εξαφάνισε» από παντού. Συγκεκριμένα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θέλει πλέον να έχει καμία σχέση μαζί του γι' αυτό κι τον έθεσε επ΄αόριστον εκτός ομάδας, ενώ οι οπαδοί επιστρέφουν πλέον στην ομάδα τις φανέλες με το όνομα του Γκρίνγουντ και αξιώνουν αποζημίωση.

Ορισμένοι συμπαίκτες του νεαρού μεσοεπιθετικού, όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Νταβίντ Ντε Χέα, Έντινσον Καβάνι και Πολ Πογκμπά, όταν ενημερώθηκαν για το συμβάν τον έκαναν unfollow στο Ιnstagram.

Λίγες ώρες όμως αφότου αφέθηκε ελεύθερος από την Αστυνομία του Μάντσεστερ με εγγύηση, μερικοί συμπαίκτες του τον ακολούθησαν ξανά στα social media. Οπως οι Βίκτορ Λίντελοφ, Μάρκους Ράσφορντ, Τζέσι Λίνγκαρντ και Φρεντ, οι οποίοι όσο ο Γκρίνγουντ ήταν υπό κράτηση δεν τον ακολουθούσαν στο Instagram.

Daily Mail: Manchester United stars Marcus Rashford, Jesse Lingard and Fred start FOLLOWING scandal-hit Mason Greenwood on Instagram after a host of players unfollowed him in the hours after his arrest.https://t.co/QMFu64mYMg



