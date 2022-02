Απαρέγκλιτη παραμένει η στάση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Μέισον Γκρίνγουντ, με το κλαμπ να καθιστά σαφές πως ο Άγγλος δεν θα συμμετέχει σε προπονήσεις και αγώνες μέχρι νεοτέρας.

Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθούν να «εξαφανίσουν» οτιδήποτε τους συνδέει με τους Μέισον Γκρίνγουντ, ο φάκελος του οποίου «εμπλουτίστηκε» σήμερα (1/2) με κατηγορίες περί σεξουαλικής επίθεσης και απειλές θανάτου κατά της συντρόφου του, Χάριετ Ρόμπσον.

Από την πρώτη στιγμή ο σύλλογος τάχθηκε κατά της βίας και έθεσε επ΄αόριστον εκτός ομάδας τον 20χρονο επιθετικό, κάτι που αποφάσισε να υπενθυμίσει στον κόσμο μέσω νέας ανακοίνωσης. Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει σθεναρά τη βία κάθε είδους. Όπως ενημερώσαμε και προηγουμένως, ο Μέισον Γκρίνγουντ δεν θα προπονείται, ούτε θα αγωνίζεται με τον σύλλογο μέχρι νεοτέρας».

Manchester United official statement.



“Manchester United reiterates its strong condemnation of violence of any kind. As previously communicated, Mason Greenwood will not train with, or play for, the club until further notice”.