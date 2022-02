Ο Γκρίνγουντ αφαιρέθηκε από το FIFA 22

Παρελθόν από το γνωστό παιχνίδι της EA Sports αποτελεί ο Μέισον Γκρίνγουντ μετά τις βαρύτατες κατηγορίες εναντίον του για ξυλοδαρμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιοποίησε η σύντροφος του νεαρού άσου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ, σόκαραν όλη την ποδοσφαιρική και μη κοινότητα.

Οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Νταβίντ Ντε Χέα, Έντινσον Καβάνι και Πολ Πογκμπά έκαναν unfollow τον Άγγλο άσο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία αθλητικών ειδών Nike διέκοψε μέχρι νεωτέρας την χορηγική συνεργασία της μαζί του, κι ο σύλλογος του Μάντσεστερ τον «εξαφάνισε» από παντού.

Τελευταία στην «αποκήρυξη» του Γκρίνγουντ η EA Sports, που τον αφαίρεσε από το FIFA 22! Μετά την ενημέρωση της βάσης δεδομένων για όλες τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Xbox, PlayStation και PC, ο 20χρονος άσος δεν εμφανίζεται πλέον στο δημοφιλές παιχνίδι.

Manchester United forward Mason Greenwood has been removed from FIFA 22 by EA Sports. [MEN] pic.twitter.com/LWrW0JJv14