O δανεισμός του αδελφού του Νόρντιν Αμραμπάτ, Σοφιάν, από τη Φιορεντίνα στην Τότεναμ «ναυάγησε», καθώς οι «Βιόλα» έδωσαν τον Έρικ Πουλγκάρ στη Γαλατάσαράι και δεν έχουν την «πολυτέλεια» να αφήσουν έναν επιπλέον χαφ.

Την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου «χάλασε» η μετακίνηση του μικρότερου αδελφού του εξτρέμ της ΑΕΚ, Νόρντιν Aμραμπάτ, Σοφιάν, από τη Φιορεντίνα στην Τότεναμ με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Οι «Βιόλα» χάλασαν τη συμφωνία που υπήρχε, καθώς ο διεθνής Χιλιανός χαφ Έρικ Πουλγκάρ έφυγε δανεικός για τη Γαλατάσαράι και συνεπώς δεν έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν κι άλλον μέσο τους στην εκπνοή της χειρεμινής μεταγραφικής αγοράς.

Sofyan Amrabat will not be allowed to leave Fiorentina in the last hours of the window. Erick Pulgar leaves to join Galatasaray, done deal - so Fiorentina need Amrabat to stay. 🚫🟣 #DeadlineDay



Tottenham potential move has collapsed. #THFC