O μικρότερος αδελφός του Νόρντιν Αμραμπάτ, Σοφιάν, είναι έτοιμος να αφήσει την Φιορεντίνα και να κάνει το μεγάλο βήμα στην Premier League για «λογαριασμό» της Τότεναμ.

Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει ο μικρότερος αδελφός του εξτρέμ της ΑΕΚ, Νόρντιν Αμπραμπάτ, Σοφιάν. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών ο 25χρονος χαφ είναι έτοιμος να αφήσει την Φιορεντίνα και να πάει στο Λονδίνο για να αγωνιστεί στην Τότεναμ του Αντόνιο Κόντε, ως δανεικός με οψιόν αγοράς, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ το ερχόμενος καλοκαίρι.

Η περίπτωση του δανεισμού του Μαροκινού μέσου στα «Σπιρούνια» φαίνεται πως βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις διαπραγματεύσεις για τον δανεισμό του Tανγκί Εντομπελέ στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Σοφιάν Αμραμπάτ μετρά 12 συμμετοχές τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Φιορεντίνα, ενώ έχει αγωνιστεί σε Ουτρέχτη, Κλαμπ Μπριζ και Βερόνα.

🔜📝 Sofyan #Amrabat to #Tottenham from #Fiorentina on loan with option to buy around €15M. #transfers #THFC @violanews

Sofyan Amrabat is on Tottenham list, first contacts took place on Sunday. Talks ongoing - deal also depends on Tanguy Ndombele loan move to PSG. All parties involved are in talks. ⚪️ #THFC



Fiorentina need some time to complete Amrabat deal as they’re busy with Vlahović-Juve bid. https://t.co/Kng05TZUuB