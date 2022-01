Ο Φρανκ Λάμπαρντ επέστρεψε και τυπικά στους πάγκους, υπέγραψε το συμβόλαιό του στην Έβερτον με ισχύ ως το καλοκαίρι του 2024 και πιάνει δουλειά για δεύτερη φορά σε ομάδα Premier League μετά την αγαπημένη του Τσέλσι.

Είναι γεγονός. Αν και η Έβερτον δεν προχώρησε ακόμη στην επίσημη ανακοίνωση, ο Φρανκ Λάμπαρντ είναι ο νέος προπονητής της, βάζοντας την υπογραφή του σε συμβόλαιο 2,5 ετών στη Μπλε μεριά του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Άγγλος τεχνικός ήταν το μεγάλο φαβορί τις τελευταίες ώρες καθώς οι διαπραγματεύσεις με τον Βίτορ Περέιρα «κόλλησαν» και επιστρέφει στους πάγκους μετά από έναν χρόνο, από το «διαζύγιό» του με την αγαπημένη του, Τσέλσι.

Η επίσημη πρόταση των Τόφιζ προς τον 43χρονο coach κατατέθηκε μόλις το Σάββατο (30/1), αφού ο ιδιοκτήτης Φαράντ Μοσίρι πείστηκε για το όραμα και την ετοιμότητά του μετά το στάδιο των συνεντεύξεων. Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου διευθετήθηκαν πλήρως μέσα σε ένα 24ωρο, με τον Λάμπαρντ να πιάνει αμέσως δουλειά και να έχει ήδη κάνει τις επαφές του με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, όπως ο Ντόνι Φαν Ντε Μπέεκ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ενίσχυση των Ζαχαρωτών στο χειμερινό παζάρι.

Ο Λάμπαρντ γίνεται μόλις ο δεύτερος μόνιμος προπονητής της Έβερτον από την Αγγλία στον 21ο αιώνα, με πρώτο τον Σαμ Άλαρνταϊς τη σεζόν 2017-18.

Everton have appointed Frank Lampard as their new manager on a two-and-a-half-year contract to replace the sacked Rafael Benitez.