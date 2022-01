Στο Μέρσεϊσαϊντ για λογαριασμό της Έβερτον θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποδέχθηκε την πρόταση δανεισμού από τα «Ζαχαρωτά».

Η Κρίσταλ Πάλας και η Βαλένθια «πολιοκρούσαν» τον Ντόνι Φαν Ντε Μπέεκ, θέλοντας να τον αποκτήσουν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη μορφή δανεισμού, όμως η Έβερτον τους «χάλασε» τα σχέδια. Τα «Ζαχαρωτά» μπήκαν «σφήνα» το Σάββατο (29/1) και με... γρήγορες κινήσεις τελείωσαν το «deal» με τους «Κόκκινους Διαβόλους».

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ αποδέχθηκε πλήρως τους όρους της Γιουνάιτεντ και θα έχει στο ρόστερ της τον Ολλανδό χαφ μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς. Η Έβερτον θα καλύψει μέχρι τον Ιούνιο πλήρως το συμβόλαιο του Φαν ντε Μπέεκ και μάλιστα θα καταβάλει και ενοίκιο.

Donny van de Beek to Everton, done deal and confirmed! The decision has been made, here we go. Donny confirmed few minutes ago his choice to Frank Lampard. 🔵🤝 #EFC



Everton joined the race yesterday, as revealed. They will cover full salary until June plus loan fee. pic.twitter.com/qsEHVBBQVT