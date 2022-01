Η Κρίσταλ Πάλας και η Βαλένθια ενδιαφέρονται να αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού, τον Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ. ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να βάλει οψιόν αγοράς.

Η τελευταία εβδομάδα της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου αναμένεται να είναι «καυτή» γύρω από την υπόθεση του Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ. Ο Ολλανδός χαφ επιθυμεί να πάει κάπου που θα μπορεί να παίρνει χρόνο συμμετοχής, όμως ο Ραλφ Ράγκνικ θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ του.

Τη δεδομένη στιγμή δύο κλαμπ έχουν ζητήσει να δανειστούν τον διεθνή μέσο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο λόγος για την Κρίσταλ Πάλας και τη Βαλένθια, με το αγγλικό κλαμπ να είναι πιο «πιεστικό».

Το μοναδικό δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι πως οι «Κόκκινοι Διάβολοι» δεν συζητούν να τοποθετήσουν ρήτρα αγοράς για τον Φαν ντε Μπέεκ, καθώς «ποντάρουν» στην επένδυση που έκαναν στο πρόσωπο του και θέλουν να δουλέψει υπό τις οδηγίες του προπονητή που θα αναλάβει το ερχόμενο καλοκαίρι τη διαδοχή του Ράγκνικ, με τον Γερμανό να αλλάζει πόστο στην ομάδα.

