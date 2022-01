Παίκτης της Νιουκάστλ θα πρέπει να θεωρείται ο Μπρούνο Γκιμαράες καθώς η Λυών αποδέχθηκε την πρόταση των 40+8 εκατομμυρίων ευρώ των Magpies για την παραχώρηση του.

Με τη φανέλα της Νιουκάστλ θα αγωνίζεται μέχρι το 2026 ο Μπρούνο Γκιμαράες, καθώς Νιουκάστλ και Λυών ήρθαν σε συμφωνία, έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις, για την μεταγραφή του Βραζιλιάνου μέσου στις «καρακάξες».

Οι απαιτήσεις των Λιονέ για την παραχώρηση του 24χρονου χαφ ξεπερνούσαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάν, η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα 40 εκατομμύρια ευρώ συν 8 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.

Πλέον απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής με τον ατζέντη του Γκιμαράες, Αλέξις Μαλαβόλτα, να βρίσκεται στη Βραζιλία μαζί με τον πελάτη του για να διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Από την πλευρά του ο Γκιμαράες, ο οποίος δεν αγωνίστηκε με την εθνική του ομάδα κόντρα στο Εκουαδόρ, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις στην Βραζιλία κι έπειτα θα μεταβεί στο Νησί για να βάλει την υπογραφή του στη Νιουκάστλ των Σαουδάραβων.

Bruno Guimarães deal ⤵️🇧🇷 #NUFC



- Newcastle agreed €40m fee plus €8m add ons with OL

- Contract will be until 2026

- Agents fee, last detail now

- Medical scheduled in Belo Horizonte today when paperworks will be ready

- Newcastle sent staff member to monitor medical in Brazil pic.twitter.com/eOvlQFyfvQ