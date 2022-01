Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε το γκολ που πέτυχε στα τελευταία δευτερόλεπτα με την Γουέστ Χαμ, ο Μάρκους Ράσφορντ, καθώς πριν σκοράρει έλαβε την μπάλα από τον Έντινσον Καβάνι ο οποίος ήταν οφσάιντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από περιπετειώδη τρόπο κατάφερε να πάρει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς, επικρατώντας με 1-0 της Γουέστ Χαμ στο «Ολντ Τράφορντ». Χρυσός σκόρερ των «κόκκινων διαβόλων» αναδείχθηκε ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος στο 90+3' έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0.

Γκολ βέβαια που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά σχετικά με την ορθότητά του, αφού στα αρχικά replay ο Καβάνι που εμπλέκεται στη φάση φάνηκε να βρίσκεται σε θέση οφσάιντ. Το τέρμα του Άγγλου επιθετικού μάλιστα όχι μόνο προκάλεσε τη διαφωνία μεταξύ των αδερφών Φέρντιναντ αλλά και των περισσότερων φιλάθλων.

Ωστόσο το γκολ μέτρησε κανονικά και με αυτό τον τρόπο το συγκρότημα του Ραλφ Ράνκινγκ «σκαρφάλωσε» στην τέταρτη θέση της βαθμολογικής κατάταξης για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο και βρίσκεται στο +1 από τα «σφυριά» τα οποία έχουν κι ένα ματς περισσότερο.

That's offside at the Emirates!! https://t.co/iq54pMgbst — Jack Wilshere (@JackWilshere) January 22, 2022

You can’t convince me Cavani wasn’t offside 😂 pic.twitter.com/TTwmk55buB — Sean (@SeanCD30) January 22, 2022

Cavani is surely offside. How did VAR not check this? pic.twitter.com/KOV5HPTW0a January 22, 2022

West Ham robbed as usual. Cavani offside pic.twitter.com/xgbEUCZiSe — Thomas🇮🇪 (@ThomasWHUFC) January 22, 2022

📸 - Much talk about a possible offside from Cavani, but VAR checked and said onside. pic.twitter.com/OSsKsPK8U7 — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) January 22, 2022

So Kane was offside and Cavani was on? Make it make sense @premierleague. pic.twitter.com/Cz4AmkcyAh — Mason 🇮🇹 (@FtblMason) January 22, 2022