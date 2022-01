Η Τσέλσι βρέθηκε σε πολύ κακό φεγγάρι, κανείς δεν πανηγύρισε για το γκολ του Ζίγιεχ απέναντι στην Μπράιτον και ο Μαροκινός είχε διαφωνία με τον Ρομέλου Λουκάκου, με την κατάσταση κάθε άλλο παρά ήρεμη να χαρακτηρίζεται...

Ο Τόμας Τούχελ μπορεί να στάθηκε στην κόπωση των παικτών του από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ως αιτιολογία για την πολύ άσχημη εικόνα που παρουσίασαν οι «μπλε» στο Amex, ωστόσο, τίποτα δεν έδειχνε υγεία στο λονδρέζικο κλαμπ το βράδυ της Τρίτης.

Επιστέγασμα της πολύ κακής εικόνας της ομάδας ήταν και η διαφωνία των Ζίγιεχ και Λουκάκου στην ανάπαυλα, με τους δυο τους να έχουν υψώσει τους τόνους και κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου για λανθασμένες συνεννοήσεις...

Ο Ζίγιεχ ήταν εκείνος που είχε βάλει μπροστά στο σκορ τους Πρωταθλητές Ευρώπης απέναντι στους «γλάρους», με τον Γουέμπστερ στο δεύτερο μέρος να ισοφαρίζει και ν' απαγορεύει στην Τσέλσι να επιστρέψει στις νίκες.

