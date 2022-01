Ούτε ο Κριστιάνο ψήφισε τον Μέσι, ούτε ο Αργεντινός έδωσε την ψήφο του στον CR7 στα βραβεία της FIFA για τους κορυφαίους του 2021, με την προσωπική τους κόντρα να μη σταματάει ούτε μετά την περίφημη πρόταση για δείπνο από τον Πορτογάλο!

Μπορεί να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσά τους, προφανώς αμφότεροι αναγνωρίζουν ο ένας τα επιτεύγματα του άλλου, ωστόσο, όσο περνάει από το χέρι τους θα κοντράρονται για τις μεγάλες ατομικές διακρίσεις ώστε όταν αποσυρθούν να κάνουν «ταμείο» για τον κορυφαίο όλων των εποχών.

Στα βραβεία της FIFA, όπου θριάμβευσε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για δεύτερη διαδοχική χρονιά, οι Μέσι και Κριστιάνο δεν έδωσαν ψήφο ο ένας στον άλλον.

Ο Αργεντινός μάγος της Παρί Σεν Ζερμέν μιλώντας στην Equipe μετά την εκδήλωση της FIFA αποκάλυψε πως ψήφισε τους Μπαπέ, Νεϊμάρ και μετά τους Λεβαντόφσκι και Μπενζεμά.

Από την πλευρά του, ο Πορτογάλος ηγέτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναγνώρισε στον «Λέβα» τα τρομερά πράγματα που έκανε μέσα στο 2021 με τα 69 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ, στις προτιμήσεις του φέρεται να συμπεριέλαβε τους Καντέ και Ζορζίνιο της Τσέλσι!

Στην τελική τριάδα, πάντως, είχαν βρεθεί μαζί με τον μεγάλο νικητή, οι Λιονέλ Μέσι και Μοχάμεντ Σαλάχ...

