Η Premier League αποδέχθηκε το αίτημα της Άρσεναλ των πολλών προβλημάτων και ανέβαλε το ντέρμπι της Κυριακής (16/1) με την Τότεναμ.

Μετά το παιχνίδι της Μπέρνλι με τη Λέστερ η Premier League ανέβαλε ακόμα ένα παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής. Πιο συγκεκριμένα η Λίγκα αποδέχθηκε το αίτημα της Άρσεναλ και ανέβαλε επίσημα το κυριακάτικο (16/1) ντέρμπι με την Τότεναμ.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει «χτυπηθεί» τόσο από τον κορονοϊό όσο και από τραυματισμούς, ενώ επιπροσθέτως υπάρχουν και οι απουσίες των Ομπαμεγιάνγκ, Παρτέι, Ελνένι και Πεπέ, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει στο Καμερούν για το Copa Africa, με αποτέλεσμα η Άρσεναλ να μη μπορεί να συμπληρώσει αποστολή.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με τους Άγγλους το αίτημα αναβαλής από τους «Κανονιέρηδες» έκανε έξαλλους τους ιθύνοντες των «Σπιρουνιών», καθώς θεωρούν πως το νέο κύμα Covid πρόκειται απλώς για κατασκεύασμα των αντιπάλων προκειμένου να αποφύγουν το ντέρμπι.

🚨 Our match against Tottenham on Sunday, January 16 has been postponed. #TOTARS