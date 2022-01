Αίτημα αναβολής του ντέρμπι απέναντι στην Τότεναμ κατέθεσε η Άρσεναλ, λόγω Covid, τραυματισμών και... Copa Africa!

Ανήμπορη να «κατεβάσει» ομάδα δηλώνει η Άρσεναλ, η οποία κατέθεσε αίτημα στην Premier League για αναβολή του επερχόμενου ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου απέναντι στην Τότεναμ (16/1).

Όπως ανακοινώθηκε, οι Κανονιέρηδες μετρούν πολυάριθμες απουσίες στις τάξεις τους λόγω κρουσμάτων Covid-19, τραυματισμών, αλλά και... Copa Africa, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν αποστολή για το επερχόμενο ματς με τους Spurs και εν τέλει να ζητούν την ματαίωσή του!

Από την πλευρά τους οι ιθύνοντες της Τότεναμ φέρονται να είναι έξαλλοι από το αίτημα αναβολής, καθώς θεωρούν πως το νέο κύμα Covid πρόκειται απλώς για κατασκεύασμα των αντιπάλων προκειμένου να αποφύγουν το ντέρμπι.

Πλέον μένει να φανεί ποια θα είναι η απόφαση της Premier League, η οποία πρόκειται να ενημερώσει για το τι απεφάνθη το προσεχές Σάββατο (15/1).

🚨 We can confirm we've made an application to the Premier League to postpone Sunday’s north London derby.#TOTARS