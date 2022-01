Ο Κόνορ Γκάλαχερ έκανε τους οπαδούς της Κρίσταλ Πάλας να τρελαθούν στο γκολ με το οποίο έδωσε προσωρινό προβάδισμα στην ομάδα του. Ένας εξ αυτών πάτησε στο χορτάρι, πίκαρε τους φίλους της Μπράιτον και έφυγε ανενόχλητος!

Οι «αετοί» του Πατρίκ Βιεϊρά έφτασαν πολύ κοντά σε μια σπουδαία «απόδραση» από το Amex το βράδυ της Παρασκευής, ωστόσο, το αυτογκόλ του Κρίστενσεν στο 87' διαμόρφωσε το τελικό 1-1 απέναντι στους «γλάρους» κι έτσι η Πάλας έμεινε εκτός 10άδας.

Ο Κόνορ Γκάλαχερ με το 7ο φετινό του γκολ στην Premier League προκάλεσε παροξυσμό στις εξέδρες των φιλοξενούμενων.

Ένας φίλος της ομάδας του Βιεϊρά εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, να πανηγυρίζει προκλητικά μπροστά στους γηπεδούχους και να βρίσκει διαφυγή δίχως να τον εμποδίσει κανείς από τους stewards!

The Palace fan who came and taunted the Brighton end after Palace went 1-0 up🤣 pic.twitter.com/pu1uLeeVgM