Ο Πεπ Γκουαρδιόλα για τρίτη φορά στην καριέρα του στην Premier League κάνει σερί κατακτήσεων βραβείου για τον καλύτερο τεχνικό του μήνα, έχοντας διακριθεί και για τον Δεκέμβριο.

Οι «πολίτες» έχουν γίνει το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση και της φετινής Premier League με το +10 στο οποίο έχουν αποσπαστεί από τους πιο άμεσους διώκτες τους, την Τσέλσι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φυσικά πιστώνεται μεγάλο κομμάτι της πίτας της επιτυχίας κι έτσι αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής για τον Δεκέμβρη, κάνοντας το back-to-back μετά και την διάκριση για τον 11ο μήνα του 2021.

Είναι η τρίτη φορά στην καριέρα του στην Premier League που κάνει σερί στο συγκεκριμένο βραβείο, μετά το διάστημα Σεπτέμβρη – Δεκέμβρη του 2017 και Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2021.

Πλέον έχει φτάσει στα 11 βραβεία του μήνα, έχοντας λιγότερα μονάχα από τον Αρσέν Βενγκέρ (15) και Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (27)!

Official: Pep Guardiola has been named as the #PL Manager of the Month for December - his 11th MOTM award.pic.twitter.com/VIgJvZGgwv