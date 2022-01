Έκανε... αεροπλανικά, όμως κανείς δεν θα το θυμάται. Γιατί η Ρέντινγκ ηττήθηκε με το βαρύτατο 7-0 από την Φούλαμ του Μίτροβιτς, τη νύχτα που ο Άντι Κάρολ σεληνιάστηκε αλλά ο επόπτης και η ατυχία, δεν του επέτρεψαν να χαρεί...

Οι δύο εκλάμψεις του Άντι Κάρολ σημειώθηκαν με απόσταση μόλις 60 δευτερολέπτων η μία από την άλλη!

Ο άλλοτε διεθνής επιθετικός έχει επιστρέψει στη δράση με τη φανέλα των «royals» και το βράδυ της Τρίτης πήγε να κάνει τα μαγικά του απέναντι στη Φούλαμ. Μόνο που η τύχη και η μοίρα δεν ήθελαν να του επιτρέψουν το χαμόγελο στα χείλη.

Και οι «cottagers» διέλυσαν την Ρέντινγκ με το τελικό 7-0. Παρ' όλα αυτά, ο Κάρολ αρχικά με ανάποδο ψαλίδι κι έπειτα με δυνατό στοπάρισμα με το στήθος και μονοκόματο σουτ, σκόραρε δις, όμως σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν μέτρησε το γκολ, λόγω οφσάιντ...

The two Andy Carroll goals that were scored last night were quality….Both offside! 🤣🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/EVCwIkMu8Y