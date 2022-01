Ράνγκνικ: «Δεν το κουνάει από τη Γιουνάιτεντ ο Καβάνι, θα μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν»

Στις υπηρεσίες του Έντινσον Καβάνι θα μπορεί να υπολογίζει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Ραλφ Ράνγκνικ, μιας και ο Ουρουγουανός στράικερ δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει τον Ιανουάριο από το «Ολντ Τράφορντ».

Ο 34χρονος Ουρουγουανός στράικερ δεσμεύεται με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν και όλα έδειχναν ότι δύσκολα θα παραμείνει στο «Ολντ Τράφορντ» και τη νέα χρονιά.

Δημοσιεύματα από την Αγγλία ανέφεραν ότι ο Καβάνι εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του, μιας και μετά την άφιξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ομάδα» επιθυμία του είναι να βρει κάποιον σύλλογο που εκεί θα έχει χρόνο συμμετοχής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του προπονητή του Ραλφ Ράνγκνικ ο έμπειρος επιθετικός δεν πρόκειται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο από τους «κόκκινους διαβόλους» και θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.

«Ο Έντι είπε ότι μπορώ να βασιστώ πάνω του μέχρι το τέλος της σεζόν και ότι θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό και να αποτελεί πρότυπο για τους νεότερους παίκτες.

Αν πρέπει να παίξει από την αρχή, είναι πάντα χαρούμενος που θα το κάνει και θα τα δίνει όλα, αλλά ακόμα κι αν δεν παίζει, θα προσπαθήσει να είναι το καλύτερο δυνατό πρότυπο για τους άλλους παίκτες.

Ο Έντι είναι ένας από αυτούς τους παίκτες με πολύ δυνατή νοοτροπία. Έχει τεράστια πείρα και δουλεύει σκληρά κάτι που επίσης μπορεί να αποτελέσει καλό παράδειγμα για τους υπόλοιπους παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός στον «Guardian».

💪 “Not only because I told him that he should stay or has to stay, he did it on his own behalf, and he told me that I can rely on him to stay until the end of the season and give his very best.” [The Guardian] pic.twitter.com/yLmaUuXKw4