Κόντε: «Το επίπεδο της Τότεναμ έχει πέσει τα τελευταία χρόνια» (vid)

Ο Αντόνιο Κόντε δεν μάσησε τα λόγια του και τόνισε ότι το επίπεδο της Τότεναμ έχει πέσει τα τελευταία χρόνια.

Η Τότεναμ δεν τα κατάφερε στον πρώτο ημιτελικό με την Τσέλσι, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Ετσι θα παλέψει στη ρεβάνς στο «Tottenham Stadium» στις 12 Ιανουαρίου προκειμένου να κάνει την ανατροπή και στο τέλος το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους «μπλε», ο Αντόνιο Κόντε αναγνώρισε την ξεκάθαρη ανωτερότητα της Τσέλσι απέναντι στην ομάδα του, τονίζοντας ότι το επίπεδο της Τότεναμ έχει πέσει τις τελευταίες σεζόν.

«Γνωρίζω την κατάσταση, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Πρέπει να προσπαθήσουμε να παλέψουμε για να παραμείνουμε σε καλή θέση στο πρωτάθλημα. Ωστόσον πιστεύουμε ότι είμαστε κοντά, νομίζω ότι είμαστε σε λάθος δρόμο. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από την αρχή, η Τσέλσι ήταν πολύ καλύτερη από εμάς.

Δεν υπάρχει σύγκριση με την Τσέλσι. Μιλάμε για μια ομάδα έτοιμη να κερδίσει και σήμερα είδαμε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό το παιχνίδι επιβεβαίωσε αυτό που σκεφτόμουν, τη διαφορά μεταξύ των ομάδων. Τα τελευταία χρόνια, το επίπεδο της Τότεναμ έχει πέσει πολύ.

Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να κατανοήσουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τους παίκτες μας. Είμαι πάντα πολύ ειλικρινής με τους παίκτες μου, πρέπει να επικροτούμε την απόδοση της Τσέλσι. Μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε αυτό, σιγά, σιγά. Είναι αδύνατο να αλλάξει η κατάσταση σε μία ή δύο μεταγραφικές αγορές», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

