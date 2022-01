Μετά τον Γιούργκεν Κλοπ και ο βοηθός του Πεπ Λίντερς νοσεί με κορονοϊό κι έτσι δεν υπάρχει διαθέσιμος προπονητής για να καθοδηγήσει την Λίβερπουλ στον αγώνα με την Άρσεναλ για τα ημιτελικά του League Cup.

Στον «αέρα» βρίσκεται η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ για τα ημιτελικά του League Cup, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (06/01). Οι «Reds» κατέθεσαν αίτημα να αναβληθεί το παιχνίδι λόγω των πολλών απουσιών που αντιμετωπίζουν, μιας κι έχει μείνει με λιγότερους από 14 παίκτες, εκ των οποίων ένας τερματοφύλακας, που ορίζει το πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή ενός αγώνα.

Εκτός του Γιούργκεν Κλοπ, θετικοί στον κορονοϊό είναι και οι Άλισον, Φιρμίνο, Μάτιπ, ενώ στη λίστα προστέθηκαν μερικοί ακόμα παίκτες χωρίς να έχουν γίνει γνωστά προς το παρόν τα ονόματά τους. Τα προβλήματα όμως για την Λίβερπουλ δεν σταματάνε εδώ, καθώς θετικό δείγμα κορονοϊού παρουσίασε και ο βοηθός του Γερμανού τεχνικού, Πεπ Λίντερς.

Ετσι, δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος προκειμένου να καθοδηγήσει την ομάδα σε περίπτωση διεξαγωγής της αναμέτρησης με την Άρσεναλ για τα ημιτελικά του League Cup. Μάλιστα, ο Ολλανδός επρόκειτο να δώσει συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Τετάρτης (05/01), αλλά αυτή έχει πλέον ακυρωθεί...

Υπενθυμίζεται ότι οι Σαλάχ, Μανέ, Κεϊτά βρίσκονται στην Αφρική για το Κύπελλο Εθνών, ενώ στα «πιτς» βρίσκονται και οι τραυματίες, Φίλιπς - Οριγκί.

With Pep Lijnders returning a positive COVID-19 test, who should take charge tomorrow night should the game miraculously go ahead? 🤔

We can confirm Pepijn Lijnders has returned a suspected positive test for COVID-19, further impacting our preparations for Thursday’s Carabao Cup tie with Arsenal.