Ζοσέ Σα: Ο «φύλακας άγγελος» της Γουλβς αποδεικνύεται η μεταγραφή της χρονιάς (vids)

Ο Ζοσέ Σα ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Γουλβς στο «Ολντ Τράφορντ» μιας και διατήρησε γι’ ακόμη ένα ματς ανέπαφη την εστία του και με αυτόν τον τρόπο βοήθησε την ομάδα του να φύγει με ένα ιστορικό τρίποντο.

Ιδανικά εξελίσσεται η φετινή σεζόν για τον πρώην γκολκίπερ του Ολυμπιακού, Ζοσέ Σα στην Γουλβς. Ο 28χρονος Πορτογάλος έχει συμβάλει τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του σήμερα να βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογικής κατάταξης με 28 βαθμούς και στο -6 από την πρώτη πεντάδα.

Στο πρόσφατο ντέρμπι των «λύκων» με την Γιουνάιτεντ (0-1), ο Ζοσέ Σα υπερασπίστηκε γι' ακόμα μια φορά την εστία του συλλόγου, διατήρησε ανέπαφη την εστία του κι έγινε ξανά ήρωας της Γουλβς. Αυτή ήταν και η τρίτη διαδοχική φορά που ο Πορτογάλος πορτιέρε δεν δέχθηκε γκολ, όγδοη συνολικά στο πρωτάθλημα και πέμπτη φορά σε εκτός έδρας παιχνίδι. Κάτι που δεν έχει πετύχει άλλος τερματοφύλακας στο Νησί τη φετινή σεζόν.

Αυτή τη στιγμή ο Σα το υψηλότερο ποσοστό αποκρούσεων στο πρωτάθλημα και μόνο ο Άαρον Ράμσντεϊλ της Άρσεναλ έχει αποτρέψει περισσότερα γκολ από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα των «λύκων».

José Sá has the highest save percentage in the division and only Aaron Ramsdale has prevented more goals. @muhammadbutt looks at the Portuguese stopper's latest claim to be the Premier League's best goalkeeper this season. 🧤 — Squawka Football (@Squawka) January 3, 2022

Διάκριση με το «καλημέρα»

Ο Σα πήρε μεταγραφή στην ομάδα του Γούλβερθαμπτον τον Ιούλιο έναντι του ποσού των 8 εκατομμύριων ευρώ από τους πρωταθλητές Ελλάδας, που τον είχαν αποκτήσει με δυο χρόνια πριν από την Πόρτο. Από την πλευρά του o 28χρονος γκολκίπερ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του σε αυτό το νέο ταξίδι της καριέρας του, με αποτέλεσμα οι φίλοι της αγγλικής ομάδας να τον αναδείξουν ως κορυφαίο παίκτη των «λύκων» για τον Σεπτέμβριο.

Πιο πετυχημένη μεταγραφή και από τον Ρονάλντο

Οι κορυφαίες εμφανίσεις του συνεχίστηκαν και τους επόμενους μήνες, όντας ένας εκ των καλύτερων τερματοφυλάκων της Premier League, στο πρώτο μισό της τρέχουσας σεζόν. Αλλωστε σύμφωνα με δημοψήφισμα στην βρετανική ιστοσελίδα goal.com η μεταγραφή του διεθνούς Πορτογάλου από τον Ολυμπιακό στην Γουλβς αναδείχτηκε ως η τέταρτη καλύτερη στην φετινή Premier League. Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι αναδείχθηκε πιο επιτυχημένη και από την τεράστια μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Αποθέωση από τους οπαδούς της Γουλβς

Oι φίλοι της Γουλβς από την πλευρά τους σε κάθε εμφάνισή του βρίσκουν την ευκαιρία να αποθεώσουν τον Πορτογάλο κίπερ, ο οποίος έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην πολύ καλή παρουσία των «Λύκων» τη φετινή σεζόν.

«Κάθε εβδομάδα ο Ζοσέ Σα αποδεικνύει γιατί είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας σε αυτό το πρωτάθλημα. Απορώ πως τον αποκτήσαμε μόνο για 8 εκατομμύρια ευρώ», «Ο Ζοσέ Σα είναι ένας καταπληκτικός τερματοφύλακας που αξίζει τόσους επαίνους», «Ο Ζοσέ Σα είναι σίγουρα η μεταγραφή της σεζόν. Καλύτερος τερματοφύλακας επίσης στο πρωτάθλημα», ήταν μερικά από τα σχόλια των φίλων των «λύκων» στο Twitter.



