Ρονάλντο: Για δεύτερη φορά αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 14 χρόνια μετά τη πρώτη του

O Kριστιάνο Ρονάλντο στον αγώνα με τη Γουλβς φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού για δεύτερη φορά στη καριέρα του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και και πρώτη μετά από 14 χρόνια.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα με τη Γουλβς, με αποτέλεσμα να «επιστρατευτεί» ο Φιλ Τζόουνς μετά από 708 ημέρες, ενώ το «βάρος» του περιβραχιονίου των «Κόκκινων Διαβόλων» σήκωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σταρ κόντρα στους «Λύκους» φόρεσε το το περιβραχιόνιο του αρχηγού για δεύτερη φορά στα χρόνια του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

Ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον είχε δώσε στον «CR7» το «χρίσμα» του αρχηγού στις 19 Μαρτίου του 2008, κόντρα στη Μπόλτον για τη Premier League, με τον Πορτογάλο να πετυχαίνει και τα δυο γκολ της ομάδας του και να χαρίζει τους τρις βαθμούς. Ο Ρονάλντο σε 22 παιχνίδια που έχει διατελέσει αρχηγός σε συλλογικό επίπεδο έχει σκοράρει 22 τέρματα.

March 19, 2008: Ronaldo captains Manchester United for the first time



January 3, 2022: Ronaldo captains Manchester United for the second time pic.twitter.com/pOyycf4uDN