Φιλ Τζόουνς: Επέστρεψε στην 11άδα της Γιουνάιτεντ μετά από 708 ημέρες!

Ο Φιλ Τζόουνς κάνει την επανεμφάνισή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από σχεδόν δύο χρόνια απραξίας, αρχίζοντας, μάλιστα, βασικός το ματς κόντρα στη Γουλβς, λόγω των πολλών απουσιών στο κέντρο της άμυνας.

Ώρα Φιλ Τζόουνς στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 708 ημέρες μετά! Ο ξεχασμένος στόπερ των Κόκκινων Διαβόλων θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας σε επίσημο παιχνίδι μετά τον Ιανουάριο του 2020, αποτελώντας την έσχατη λύση του Ραλφ Ράνγκνικ για το κέντρο της άμυνας λόγω των μαζεμένων απουσιών.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ τέθηκε νοκ-άουτ με πρόβλημα τραυματισμού, Ερίκ Μπαϊγί και Βίκτορ Λίντελοφ έχουν θέματα φυσικής κατάστασης με τον Σουηδό να επανέρχεται από Covid-19 και κάπως έτσι ο Γερμανός τεχνικός έμεινε με τον Ραφαέλ Βαράν και τον 29χρονο Άγγλο, ο οποίος αν και βρισκόταν στη «ναφθαλίνη» την τελευταία διετία θα ξεκινήσει βασικός κόντρα στη Γουλβς.

Ο Τζόουνς έχει, μάλιστα, συμβόλαιο ως το 2023, μετρώντας συνολικά 224 συμμετοχές με τη Γιουνάιτεντ από το 2011 σε όλες τις διοργανώσεις.

