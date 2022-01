Λουκάκου: Γκολτζής, αλλά με τάσεις... αυτοκαταστροφής (vids)

Ο Ρομέλου Λουκάκου ξέρει πολύ καλά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, αλλά και να τα κάνει μαντάρα μόλις το μυαλό του γυρίσει. Κάπως έτσι, έκανε πλέον τρομερά δύσκολη τη θέση του και στην Τσέλσι.

Ο Βέλγος επιθετικός το καλοκαίρι ήταν ευτυχισμένος που επέστρεψε στο Λονδίνο για να βάλει ξανά τη φανέλα της Τσέλσι και να ολοκληρώσει τις... μισοτελειωμένες δουλειές που ισχυριζόταν πως άφησε πίσω.

Τότε, πριν χρόνια δεν τον είχε πιστέψει ο Μουρίνιο. Όμως, ο «Ρομ» πολύ γρήγορα λόγω και του αυθορμητισμού του αλλά και της έλλειψης φιλτραρίσματος των καταστάσεων και των σκέψεών του, έβαλε τα χέρια του κι έβγαλε τα μάτια του.

🗣 "He's our player, there's always a way back. We will clear this in Cobham behind closed doors, once we make a decision, then you will maybe know."



