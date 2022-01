Ρούντιγκερ: Έλυσε το γάντι του Κέλεχερ για να τον αποσυντονίσει! (vid)

O Αντόνιο Ρούντιγκερ ξέρει πολύ καλά να παίζει με το μυαλό των αντιπάλων του κι έτσι σε φάση όπου η Τσέλσι είχε κερδίσει κόρνερ απέναντι στην Λίβερπουλ, έλυσε το ένα γάντι του Κουίβιν Κέλεχερ!

Ο Γερμανός αμυντικός είναι πλέον ελεύθερος να μιλήσει με όποια ομάδα επιθυμεί και να υπογράψει προσύμφωνο έχοντας μπει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την Τσέλσι.

Ωστόσο, όσο παραμένει στους «μπλε», φροντίζει να κάνει τα πάντα και το έπραξε και στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ.

Σε στιγμή που η ομάδα του είχε κερδίσει κόρνερ, ο Ρούντιγκερ προωθήθηκε, πλησίασε τον Κέλεχερ και του έλυσε το ένα γάντι, κάνοντας σαν να μην συμβαίνει τίποτα!

Ο νεαρός τερματοφύλακας ενημέρωσε σχετικά τον διαιτητή κάνοντας παράπονα, με τον αμυντικό των «μπλε» να συνεχίζει τις κινήσεις στην περιοχή!

We cannot replace this man. @ToniRuediger pic.twitter.com/29NU9IaRO3