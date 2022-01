Τσιμίκας: Βασικός στο μεγάλο ντέρμπι με τη Τσέλσι (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για τo εκτός έδρας ντέρμπι με τη Τσέλσι στο Λονδίνο για το πρωτάθλημα. Εκτός Άλισον, Μάτιπ και Φιρμίνο, λόγω κορονοϊού.

Με τον Κώστα Τσιμίκα στη βασική της σύνθεση θα ξεκινήσει η Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι με τη Τσέλσι (2/1, 18:30) στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για την 21η αγωνιστική της Premier League. Ο διεθνής μπακ θα αγωνιστεί ως βασικός για τρίτο διαδοχικό αγώνα, καθώς είχε ξεκινήσει στους αγώνες με τη Λέστερ για το League Cup και την Premier League.

Ο 25χρονος ακραίος οπισθοφύλακας, μετράει στη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων στις 12 ήταν στη βασική ενδεκάδα, ενώ έχει μοιράσει δύο ασίστ.

Στο παιχνίδι της Λίβερπουλ στο Λονδίνο εκτίει την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του ο Άντριου Ρόμπερτσον, λόγω της αποβολής του στον αγώνα με τη Τότεναμ και πλέον τίθεται εκ νέου στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος θυμίζουμε πως ταλαιπωρείται από κορονοϊό. Νοκ άουτ έμειναν λόγω κορονοϊού οι Αλισον, Μάτιπ και Φιρμίνο.

