Γκουαρδιόλα: «Η καλύτερη Άρσεναλ των τελευταίων 4-5 ετών»!

Ξανά mind games από τον Πεπ Γκουαρδιόλα ενόψει του ντέρμπι της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Σίτι, χαρακτηρίζοντας την ομάδα του Αρτέτα μια εκ των κορυφαίων αυτή τη στιγμή στην Premier!

Ο Καταλανός κόουτς γνωρίζει πολύ καλά τον νυν τεχνικό των «κανονιέρηδων» μετά την γεμάτη επιτυχίες κοινή τους θητεία στον πάγκο των «πολιτών».

Ο Αρτέτα έχει καταφέρει να επαναφέρει την Άρσεναλ στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, να κάνει το «Έμιρεϊτς» κάτι σαν... φρούριο για τον σύλλογο και ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδειξε πως αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα το ματς, έχοντας προετοιμάσει τους δικούς τους παίκτες για μια τρομερά δύσκολη αποστολή.

Παράλληλα, όμως, δεν παραλείπει να λέει αυτά τα περίεργα που κάθε φορά επιλέγει – κυρίως το έκανε απέναντι στον Κλοπ στη Λίβερπουλ – και να εξυμνεί τον αντίπαλο σε μια τακτική που ερμηνεύεται και ως mind games.

«Είναι η καλύτερη Άρσεναλ των τελευταίων 4-5 ετών και ίσως μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή! Ο Μίκα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει και να προσαρμόζει την ομάδα σε διαφορετικές καταστάσεις και η Άρσεναλ παίζει με τις ωραίες ιδέες που έχει ο Αρτέτα».

