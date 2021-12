Τότεναμ: Ιστορικό αήττητο για τον Κόντε στο φινάλε του 2021

Ο Αντόνιο Κόντε μετρά ελάχιστο καιρό στην άκρη του πάγκου της Τότεναμ κι όμως κατάφερε σε αυτό το διάστημα να καταγράψει ιστορική επίδοση, την οποία ποτέ κανείς άλλος προκάτοχος της θέσης του δεν είχε καταφέρει.

Ο Ιταλός κόουτς διαδέχθηκε τον Νούνο Σάντο στην τεχνική ηγεσία των «σπιρουνιών» με τον Πορτογάλο ν' αποτυγχάνει ν' ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και την πίεση του λονδρέζικου κλαμπ έπειτα από απόλυτα επιτυχημένες χρονιές στην Γουλβς.

Ο Αντόνιο Κόντε ανέλαβε ξεκινώντας από ματς με την Έβερτον που ολοκληρώθηκε στην ισοπαλία και έπειτα ακολούθησαν νίκες επί των Λιντς, Μπρέντφορντ, Νόριτς, ισοπαλία με την Λίβερπουλ, το θετικό αποτέλεσμα στην Boxing Day κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και η ισοπαλία με την Σαουθάμπτον.

Για πρώτη φορά στα χρονικά της Τότεναμ κάποιος προπονητής καταφέρνει να παραμείνει αήττητος στα εφτά πρώτα του ματς στην Premier League και αυτό το κατάφερε ο Αντόνιο Κόντε στην προσπάθεια αναζωογόνησης του συλλόγου.

Antonio Conte becomes the first manager in @SpursOfficial's history to go without defeat in their first seven league games ⚪️📚#PLonPrime #SOUTOT pic.twitter.com/jU6hptI37d