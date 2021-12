Κριστιάνο Ρονάλντο: Η μορφή του εμφανίστηκε στο Μπουρτζ Καλίφα (pic)

Το ψηλότερο κτίριο του κόσμου που στέκει στα 828 μέτρα με 160 ορόφους, τίμησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και εμφάνιση την μορφή του Πορτογάλου το βράδυ της Τρίτης!

Ο CR7 τιμήθηκε στο Globe Soccer Gala ως ο απόλυτος σκόρερ όλων των εποχών, δίχως να μπορέσει φυσικά να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση του Ντουμπάι λόγω των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρ' όλα αυτά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, του έδειξαν την εκτίμησή τους και με ειδικό lights-show εμφανίστηκε η μορφή του Κριστιάνο σε ολόκληρο το Μπουρτζ Καλίφα, που φυσικά είναι το ψηλότερο κτίριο παγκοσμίως...

📸 Just a photo of Cristiano Ronaldo being projected on to the Burj Khalifa in Dubai...



🐐 pic.twitter.com/wEds9tvTgB