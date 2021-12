Τσιμίκας: «Back to back» βασικός κόντρα στη Λέστερ

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα της Λίβερπουλ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λέστερ για το πρωτάθλημα.

Mε τον Κώστα Τσιμίκα θα παραταχθεί η Λίβερπουλ στον αγώνα με τη Λέστερ (28/12, 22:00) στο «Κινγκ Πάουερ Στάντιουμ» για την 20η αγωνιστική της Premier League. Ο διεθνής μπακ ξεκινάει στη βασική ενδεκάδα των «Κόκκινων» για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, καθώς είχε ξεκινήσει και στον αγώνα με τη Λέστερ για τα προημιτελικά του League Cup.

Θυμίζουμε πως ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει στη διάθεση του τον έτερο αριστερό μπακ του, Άντριου Ρόμπερτσον, καθώς είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Τότεναμ και τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές. Ο «Ρόμπο» θα εκτίσει τη τελευταία αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι με τη Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (2/1, 18:30).

Ο 25χρονος ακραίος οπισθοφύλακας, μετράει φέτος 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων στις έντεκα ήταν στη βασική ενδεκάδα, έχοντας μοιράσει κιόλας δύο ασίστ.

Your final Reds line-up of the year 👊🔴



Minamino and Thiago miss out with minor muscle soreness.#LEILIV